Казахстанские производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Евросоюза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КазСтандарт Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана и Чешский метрологический институт подписали соглашение о сотрудничестве в области метрологии. Данное соглашение позволит КазСтандарту помогать казахстанским предприятиям в получение СЕ маркировки для дальнейшего экспорта в Европейский союз и повысит конкурентоспособность отечественной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта КТРМ МТИ РК.
СЕ маркировка - специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошел процедуру оценки соответствия директивам.
Под действие СЕ маркировки подпадают такие виды продукции, как электрооборудование, детские игрушки, строительные изделия и материалы, средства индивидуальной защиты, неавтоматические приборы для взвешивания, водогрейные котлы, медицинское оборудование, средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное оборудование.
Кроме того, достигнута договоренность в вопросах:
- подготовки к признанию протоколов испытаний КазСтандарт (обучение экспертов, создание контакт центра);
- подтверждения соответствия казахстанской продукции для ввоза в Европейский союз и маркировки СЕ;
- экспорта и установления требований к взаимопоставляемой продукции двух стран;
- оценки метрологической инфраструктуры в Центрально-Азиатском регионе;
- оказания взаимного содействия на площадке EURAMET;
- сличения национальных сертифицированных стандартных образцов;
- реализации совместных научно-исследовательских проектов (ЭМС).