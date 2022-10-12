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    Казахстанские производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Евросоюза

    12 Октября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КазСтандарт Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана и Чешский метрологический институт подписали соглашение о сотрудничестве в области метрологии. Данное соглашение позволит КазСтандарту помогать казахстанским предприятиям в получение СЕ маркировки для дальнейшего экспорта в Европейский союз и повысит конкурентоспособность отечественной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта КТРМ МТИ РК.

    СЕ маркировка - специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошел процедуру оценки соответствия директивам.

    Под действие СЕ маркировки подпадают такие виды продукции, как электрооборудование, детские игрушки, строительные изделия и материалы, средства индивидуальной защиты, неавтоматические приборы для взвешивания, водогрейные котлы, медицинское оборудование, средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное оборудование.

    Кроме того, достигнута договоренность в вопросах:

    - подготовки к признанию протоколов испытаний КазСтандарт (обучение экспертов, создание контакт центра);

    - подтверждения соответствия казахстанской продукции для ввоза в Европейский союз и маркировки СЕ;

    - экспорта и установления требований к взаимопоставляемой продукции двух стран;

    - оценки метрологической инфраструктуры в Центрально-Азиатском регионе;

    - оказания взаимного содействия на площадке EURAMET;

    - сличения национальных сертифицированных стандартных образцов;

    - реализации совместных научно-исследовательских проектов (ЭМС).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экономика Евросоюз Минторговли
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