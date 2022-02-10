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    Казахстанские производители представили свою продукцию на Международной выставке в Москве

    10 Февраля 2022, 16:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общая сумма договоров казахстанских компаний на Международная выставка продуктов питания уже превысила 82 миллиона долларов, сообщил заместитель Премьер-Министра – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Нахожусь в Москве в составе делегации Главы государства. Проходят важные политические встречи и консультации.

    Вместе с тем с коллегами из МСХ и российскими партнёрами мы постарались параллельно с рабочим визитом нашего Президента наполнить и экономическую повестку взаимовыгодного сотрудничества с северным соседом.

    Сейчас здесь в Москве проходит один из крупнейших мировых «смотров» продтоваров – 29-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2022».

    Разумеется, Казахстан, где агропром – один из перспективных секторов экономики, не мог остаться в стороне.

    На нашем Национальном стенде презентуется продукция 20 казахстанских компаний-производителей. Кондитерские, макаронные изделия, мукомольная, кондитерская, медовая продукция, разного рода напитки, соки и пиво, мороженое…

    Есть компании-переработчики овощной и плодоягодной продукции (огурцы, томаты, обширная линейка салатной продукции, фруктовое пюре, яблочный уксус и т.п.). Предприятия представляют половину регионов Казахстана: Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Костанайскую, Туркестанскую и Павлодарскую области, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

    За пару дней выставки все казахстанские компании-участницы Нацстенда заключили экспортные контракты. Общая сумма договоров уже превысила 82 миллиона долларов, и это не предел – выставка продолжается.

    Что касается самой продукции, то самый большой интерес к нашей масложировой продукции (масло, маргарин) и к мороженому. Хорошие контракты у поставщиков и переработчиков плодоягодной продукции, фруктовых пюре и натуральных соков, напитков и пива. Хорошие контракты у медовиков. И, разумеется, наши традиционные товары: кондитерские изделия, мука, макаронные изделия.

    Хочу сразу уточнить: сейчас я веду речь только о компаниях, представленных на Нацстенде. Как мне сообщило наше Торговое представительство в Москве, работают еще несколько десятков производителей, которые участвуют в выставке самостоятельно, без господдержки. Это компании, занимающееся производством яиц, мясной, колбасной и молочной продукции, макаронных изделий, приправ и специй, крепкого алкоголя, упаковочной продукции для пищемпрома, например, стеклотары.

    Выставка продолжается, бизнес проводит презентации/переговоры/обмен контактами.

    Желаю удачи нашим производителям и побольше долгосрочных экспортных контрактов!

    P.S. И еще. Есть выражение: реклама – двигатель торговли. Чем больше товар показывают со всех сторон и рассказывают о его преимуществах, тем больше покупателей на него находится. Поэтому одним из важных направлений господдерки казахстанских экспортеров является организация их участия в различных международных тематических выставках.

    При этом при господдержке в Казахстане мы делаем акцент исключительно на сегменте малого и среднего бизнеса. У крупных компаний есть свои ресурсы пробиться на международные рынки, поэтому нужно помогать устойчивым и начинающим середнячкам. Надеемся, что наша поддержка поможет нашим производителям занять устойчивую нишу на соседних рынках», - написал Бахыт Султанов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Экономика Россия Минторговли Международная деятельность РК
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