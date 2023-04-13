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    Казахстанские предприятия оштрафовали на 5,8 млрд за экологические нарушения

    13 Апреля 2023, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За экологические нарушения наложено 5,8 млрд тенге штрафов на предприятия в Казахстане в 2022 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Территориальными департаментами комитета за 2022 год проведено 1 627 проверок хозяйствующих субъектов по соблюдению экологического законодательства. Административные штрафы наложены на сумму 5,8 млрд тенге, оплачено 3,9 млрд тенге. В доход государства за 2022 год взыскано штрафов на 4,4 млрд тенге. Также на основании статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях за систематическое превышение нормативов эмиссий в течении года появилась возможность приостановления деятельности предприятий. Данная норма министерством уже применяется», – сказал А.Абдуалиев.

    По его словам, у ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за систематические нарушения экологического законодательства в судебном порядке было приостановлено действие экологического разрешения по эксплуатации 4 источников эмиссии, сроком на 1 месяц. Однако суд второй инстанции отменил решение суда первой инстанции, ссылаясь на действия АНПЗ, совершенные в состоянии крайней необходимости, в целях уменьшения риска чрезвычайной ситуации на производстве.

    По результатам проверки в Северо-Казахстанской области приостановлена эксплуатация объектов по хранению агрохимикатов ТОО «Асыл логистикс».

    В Кызылординской области по результатам профилактического контроля была приостановлена деятельность источников ТОО «Казпетролгруп» до получения разрешительных документов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экология Минэкологии
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