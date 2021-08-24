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    Казахстанские предприниматели уверенно осваивают безналичные платежи

    24 Августа 2021, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество предприятий, принимающих к оплате платёжные карточки, увеличилось за год сразу более чем вдвое. Объём безналичных платежей увеличился в 2,4 раза за год и составил почти 30 триллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность малого и среднего бизнеса. Именно сектор МСБ пострадал от пандемии больше всех. Режим самоизоляции и локдаунов продолжает негативно сказываться на деятельности малых компаний. Многим предпринимателям пришлось временно приостановить свою деятельность. Так, к примеру, к августу текущего года количество временно неактивных малых предприятий увеличилось на 19,3 тыс. единиц.

    Однако многие компании смогли адаптироваться к нынешним реалиям. Благодаря использованию инфраструктуры безналичных платежей предприниматели перевели свою деятельность в онлайн-режим, что, в свою очередь, положительно сказалось на экономике страны. Если с середины и до конца 2020 года количество малых активных предприятий страны снижалось, то с начала текущего года наблюдается последовательный рост — их количество выросло на 2,8%.

    По итогам первого полугодия текущего года количество предприятий, принимающих к оплате платёжные карточки, составило уже 210,8 тыс. — более чем вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (101,5 тыс. компаний). Таким образом, виден существенный рост количества предприятий, которые автоматизируют свою деятельность. Заметный рост продемонстрировало и количество POS-терминалов (+86,9% за год), что тоже указывает на переход предприятий на современные способы оплаты, которые в период пандемии набирают всё большую популярность.

    В целом переход бизнеса в онлайн-формат положительно сказался на деловой активности: в марте текущего года индекс деловой активности впервые с начала пандемии перешёл в положительную зону.

    В региональном разрезе наибольшее количество торговых предприятий, принимающих к оплате платёжные карточки, зарегистрировано в Алматы (51,4 тыс.), Нур-Султане (34,8 тыс.) и Карагандинской области (16,6 тыс.).

    Поддержку по переходу на безналичный расчёт предприниматели получают от БВУ РК, финансового регулятора страны, а также от международных платёжных систем. Серьёзную работу в этом направлении проделал Mastercard. Так, для безболезненного перехода МСБ на безналичные платежи в РК появилась технология Tap on Phone, позволяющая использовать смартфон как бесконтактный POS-терминал для приёма безналичной оплаты. Внедрение этой технологии позволяет бизнесу экономить на приобретении дорогостоящих POS-терминалов, а также снижает затраты по их обслуживанию.

    Благодаря появлению инновационных платёжных решений безналичные операции вытесняют наличный оборот. Так, в 2020 году впервые в РК доля безналичных операций в общем объёме оборота средств по платёжным картам превысила долю снятия денег — 68% против 32%. А уже по итогам первого полугодия текущего года доля безналичных платежей составила 75,4%.

    В целом по итогам шести месяцев текущего года объём безналичных платежей увеличился в 2,4 раза за год и составил почти 30 трлн тенге (годом ранее — 12,4 трлн тг). При этом 82,7% платежей было осуществлено онлайн-способом через интернет и мобильный телефон.

    Сектор ожидает новый виток роста. Для дальнейшей популяризации безналичных расчётов Fintech Hub МФЦА в партнёрстве с Mastercard и Фондом развития интернет-инициатив объявил о запуске первого финтех-акселератора для банков Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Цифровой Казахстан
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