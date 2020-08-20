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    Казахстанские предприниматели экспортировали 10 тонн меда в ОАЭ

    20 Августа 2020, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов высказался об инициативе ведомства по субсидированию процентной ставки по экспортному финансированию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это поддержит контракты по поставке высокотехнологичной продукции на внешние рынки. Уже есть конкретный перечень предприятий, ожидающих эту форму поддержки и готовых ежегодно экспортировать такую продукцию на сумму более 300 млрд тенге», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    Он заверил, что Минторговли круглосуточно на связи с экспортерами и привел примеры экспорта при поддержке государства.

    «В этом году мы помогли провести поставку 10 тонн мёда из Лепсинска в Объединённые Арабские Эмираты. Туда же удалось организовать авиаэкспресс на 22 тонны мясной продукции.

    В прошлом году впервые организовали экспорт наших аккумуляторов в Италию», - отметил глава Минторговли.

    «В Камбоджу отправили (тоже впервые) летно-навигационные тренажёры. Это говорит о том, что меры господдержки очень чувствительны для экспортеров и такие возможности мы должны только наращивать», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Арабские эмираты
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