Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстанские правоведы провели встречи с азербайджанскими коллегами

    27 Ноября 2019, 22:32

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Делегация казахстанских правоведов во главе с председателем Верховного Суда​ Жакипом Асановым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данный визит состоялся при участии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), в частности, директора и национального координатора Программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» в Казахстане.

    Также в составе делегации председатель специализированной судебной коллегии, депутат Сената Парламента, заместитель руководителя департамента Верховного Суда​ и заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

    Ж. Асанов встретился с председателем Верховного Суда Азербайджана и председателем Комитета по правовой политике и государственному строительству парламента. В ходе беседы он отметил позитивную динамику развития отношений между государствами, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве судебных органов двух стран. Кроме того, ознакомил азербайджанских коллег с основными изменениями казахстанской судебной системы. В частности, рассказал об ужесточении отбора кандидатов в судьи, внедрении новых методик оценки профессиональной деятельности судьи,​ нового формата судебных актов и практики судей разъяснять суть решения после его оглашения. Также были отмечены мероприятия по формированию единой судебной практики, работа центров приема граждан и внесудебного примирения, судей-примирителей, семейных и ночных судах, фронт-офисах.

    Во время беседы Ж. Асанов подчеркнул эффективность обмена опытом, а также выразил заинтересованность в изучении судебной практики по рассмотрению публично-правовых споров, навыков применения примирительных процедур в качестве приоритетных направлений, обеспечивающих социальную стабильность в обществе и снижение нагрузки на суды.

    В свою очередь, председатель Верховного суда Азербайджана отметил необходимость дальнейшего углубления сотрудничества, которое послужит укреплению двухсторонних отношений на принципах взаимовыгодного партнерства. При этом подчеркнул готовность поделиться с казахстанскими коллегами опытом в области становления административной юстиции, создания современной судебной инфраструктуры, отбора судей и использования новых электронных систем.

    Также казахстанская делегация посетила административно-экономический и апелляционный суды, коллегию адвокатов, где обсудили аспекты проекта Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Суды Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков