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    Казахстанские полицейские изучают опыт коллег из США

    6 Февраля 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила об обмене опытом между казахстанскими и американскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана. Делегация МВД РК и учебных заведений ведомства совершила учебно-ознакомительную поездку в США. Цель – изучение опыта Соединенных Штатов Америки в области подготовки полицейских кадров и общественно-ориентированной полиции», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По ее словам, казахстанские полицейские встретились со своими коллегами из полиции штатов Делавэр, Вирджиния и департамента полиции округа Монтгомери.

    Стражи порядка из Казахстана узнали о процессах набора и найма кандидатов, учебных программах для подготовки новых и действующих сотрудников, а также о подходах в организации полицейской деятельности, ориентированной на общество.

    «Особое внимание было уделено профессиональному обучению и соответствующей полицейской инфраструктуре во время встреч в Академии Управления по борьбе с наркотиками и Академии Федерального бюро расследований. Визит организован Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности и посольством США в Казахстане», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана США МВД РК
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