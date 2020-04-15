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    Казахстанские пограничники задержали на Каспии браконьеров из Азербайджана

    15 Апреля 2020, 11:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области пограничники задержаны четырех граждан Азербайджана, которые занимались незаконной ловлей рыб в акватории Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

    «11 апреля 2020 года департаментом Пограничной службы КНБ по Мангистауской области в рамках широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре» задержаны 4 гражданина Азербайджанской Республики, которые занимались незаконной ловлей рыб в акватории Каспийского моря. В ходе следственных действий у задержанных лиц изъяты орудия для ловли рыбы, а также ручная граната Ф-1», - сообщила в Facebook пресс-служба КНБ РК.

    По информации ведомства, в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 392 (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан) и 287 часть 3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Пограничники Азербайджан Мангистауская область
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