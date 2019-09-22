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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Казахстанские пограничники предотвратили ввоз крупной партии героина
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска «Жибек жолы» на территории Сарыагашского района Туркестанской области военнослужащими Пограничной службы КНБ РК пресечен ввоз в страну крупной партии героина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
При досмотре автомашины под управлением гражданина Республики Таджикистан, 1994 года рождения, обнаружены признаки оборудования в ней тайника.
В ходе углубленного технического досмотра в бампере автомашины обнаружено 12 килограммов вещества со специфическими признаками, позднее признанного экспертизой героином.
Материалы зарегистрированы в установленном порядке, гражданин Таджикистана, изъятый героин и автомашина переданы правоохранительным органам для проведения досудебного расследования.
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