Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские пловчихи примут участие в Олимпиаде-2020

    27 Августа 2019, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Александра и Екатерина Немич выполнили норматив на участие в Олимпийских играх-2020 в соревнованиях по артистическому плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

    Это им удалось по итогам чемпионата мира по водным видам спорта, который состоялся в июле 2019 года в Кванджу. Квалификация дуэтов на Игры проводится несколькими путями. Автоматически 10 квот получают те страны, которые квалифицировали в Токио команду, включаю Японию на правах хозяйки ОИ. Так, этим путем норматив выполнили Россия, Египет, Австралия, Китай, Украина, Канада.

    Пять олимпийских путевок разыгрываются среди дуэтов с лучшим рейтингом в каждом из пяти континентальных чемпионатов (за исключением Японии). На ЧМ-2019 их получили Казахстан (Азия), ЮАР (Африка), Новая Зеландия (Океания). По итогам Панамериканских игр определился обладатель от Америки — Мексика. В Европе таковой станет известен позже.

    Оставшиеся семь участников ОИ будут определены в олимпийском квалификационном турнире в соответствии с рейтингом. Всего Международный Олимпийский комитет выделил 22 места для дуэтов.

    Теперь в активе сборной Казахстана 12 лицензий. Ранее норматив выполнили Ришат Хайбуллин (спортивное скалолазание), Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев) и пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде).

    Добавим, что Александра и Екатерина Немич уже участвовали на Олимпиаде. В 2016 году в Рио они стали 15-ми.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей