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    Казахстанские питомники нуждаются в грамотных агрономах - мнение экспертов

    31 Июля 2023, 21:28

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы питомниководства и садоводства обсудили специалисты отрасли за круглым столом в Алматинской области. В обсуждении также принял участие вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Отечественные производители посадочного материала готовы обеспечить садоводов качественными саженцами, однако для этого сфере необходима господдержка, заявили участники встречи.

    Питомниководы отметили, что импортный материал зачастую плохо адаптирован к казахстанским почвенно-климатическим условиям, не имеет необходимого иммунитета, и время его жизни ограничено. В связи с этим нужно уделять больше внимания местным питомникам. Отрасль является достаточно капиталоёмкой, с длительным сроком окупаемости. Поэтому специалисты просят усовершенствовать меры государственной поддержки, а именно субсидирование производителей оригинальных семян. Кроме того, внедрить механизм возмещения расходов по содержанию маточно-черенковых садов, а также снизить процент доли субсидирования импортного посадочного материала.

    Еще одной проблемой, по мнению работников сферы, является вопрос подготовки квалифицированных кадров. Хозяйствам нужны грамотные специалисты-агрономы, имеющие навыки работы с современными технологиями промышленного садоводства и питомниководства.

    Вице-министр в свою очередь рассказал о действующих механизмах господдержки. В частности фермеры могут получить инвестсубсидии при закладке садов, строительстве фруктохранилищ, субсидии ставок вознаграждения по кредитам и лизингу на покупку техники, а также субсидии на приобретение элитных саженцев, удобрений, средств защиты растений и др.

    По итогам дискуссий было сформирована резолюция, которая направлена в МСХ для рассмотрения. Эксперты отрасли уверены, что предложенные меры помогут становлению сильного питомниководства и садоводства, способного конкурировать с иностранными поставщиками.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Сельское хозяйство
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