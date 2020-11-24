Казахстанские перевозчики получают дипподдержку

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники дипкорпуса Республики Казахстан в Республике Беларусь на днях посетили пункты пропуска Брестской и Гродненской региональной таможен, расположенные на белорусско-литовском и белорусско-польском участках границы ЕАЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Казахстана в Беларуси.

В ходе поездки дипломаты Казахстана ознакомились с процессом таможенного контроля на границе, процедурой проведения паспортного контроля сотрудниками таможни, инфраструктурой пунктов пропуска «Каменный Лог», «Брузги», «Козловичи», «Брест-Западный» и транспортно-логистических центров «Каменный Лог-Белтаможсервис», «Бремино-Брузги», «Брест-Белтаможсервис-2».

Актуальные вопросы таможенного взаимодействия, а также проблемные ситуации, возникающие у казахстанских перевозчиков, обсуждены с начальником Гродненской региональной таможни — А.Н.Ковальчуком и начальником Брестской таможни -А.К.Пихуном.

Достигнута договоренность о всестороннем содействии в решении вопросов таможенного администрирования при перемещении товаров и транспортных средств через внешние границы ЕАЭС.

Ежегодно через белорусский участок внешней границы ЕАЭС в Республику Казахстан следует около 40 тысяч транспортных средств, из Республики Казахстан – около 15 тысяч.

За 10 месяцев 2020 года представителями КГД Министерства финансов РК при загранучреждениях Республики Казахстан в Республике Беларусь оказано содействие по 42 обращениям казахстанских перевозчиков различного характера, во взаимодействии с таможенной службой Республики Беларусь отработаны вопросы по более 160 таможенным декларациям.