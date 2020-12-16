Казахстанские педагоги получили квартиры в День Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Независимости работники сферы образования получили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Facebook пресс-служба Минобразования и науки РК, арендное жилье с правом последующего выкупа педагоги получили в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» и меморандума между Министерством образования и науки и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

«Сегодня в самый главный праздник нашей страны – в День Независимости Республики Казахстан наши коллеги - педагоги получают ключи от новых квартир. Около двухсот педагогов получили квартиры также в городах Актобе, Актау, Алматы, Караганде. Мы очень рады, что в этот праздничный день наши коллеги заселяются в новые квартиры. Безусловно, жилье - это самое главное, теперь получив свои квартиры, наши коллеги не будут беспокоиться за жилищные вопросы. Это большая радость», - отметила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Одна из счастливых обладательниц нового жилья в Нур-Султане – преподаватель с 18-летним стажем Лаура Утепбергенова. Она – многодетная мама, совсем недавно у нее родился пятый ребенок. Лаура с супругом переехали в столицу 8 лет назад и всё это время жили в съемных квартирах.

«Огромное спасибо, огромная благодарность, что не забывают про учителей, преподавателей. Год ждали. Квартира очень светлая. Я сегодня первый раз увидела. Очень теплая квартира», - поделилась своей радостью Лаура Утепбергенова.

Педагог Багила Идрисова, мама троих детей, тоже получила ключи от новой квартиры в столице. Говорит, что не ожидала и была приятно удивлена, когда ей сообщили об этом.

«Стояли в очереди на жилье. Очень рады всей семьей. Когда мне сказали, приходите и выберите себе квартиру, я растерялась от неожиданности. Потом расплакалась от счастья. Очень рада тому, что у нас теперь своя квартира», - призналась Багила Идрисова.