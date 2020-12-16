Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанские педагоги получили квартиры в День Независимости

    16 Декабря 2020, 21:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Независимости работники сферы образования получили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила в Facebook пресс-служба Минобразования и науки РК, арендное жилье с правом последующего выкупа педагоги получили в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» и меморандума между Министерством образования и науки и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

    «Сегодня в самый главный праздник нашей страны – в День Независимости Республики Казахстан наши коллеги - педагоги получают ключи от новых квартир. Около двухсот педагогов получили квартиры также в городах Актобе, Актау, Алматы, Караганде. Мы очень рады, что в этот праздничный день наши коллеги заселяются в новые квартиры. Безусловно, жилье - это самое главное, теперь получив свои квартиры, наши коллеги не будут беспокоиться за жилищные вопросы. Это большая радость», - отметила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

    Одна из счастливых обладательниц нового жилья в Нур-Султане – преподаватель с 18-летним стажем Лаура Утепбергенова. Она – многодетная мама, совсем недавно у нее родился пятый ребенок. Лаура с супругом переехали в столицу 8 лет назад и всё это время жили в съемных квартирах.

    «Огромное спасибо, огромная благодарность, что не забывают про учителей, преподавателей. Год ждали. Квартира очень светлая. Я сегодня первый раз увидела. Очень теплая квартира», - поделилась своей радостью Лаура Утепбергенова.

    Педагог Багила Идрисова, мама троих детей, тоже получила ключи от новой квартиры в столице. Говорит, что не ожидала и была приятно удивлена, когда ей сообщили об этом.

    «Стояли в очереди на жилье. Очень рады всей семьей. Когда мне сказали, приходите и выберите себе квартиру, я растерялась от неожиданности. Потом расплакалась от счастья. Очень рада тому, что у нас теперь своя квартира», - призналась Багила Идрисова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Жилье День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане