Казахстанские парламентарии укрепляют сотрудничество с бельгийскими коллегами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание межпарламентских групп по сотрудничеству Мажилиса и Парламента Бельгии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия депутаты обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и Бельгией, отметив необходимость укрепления сотрудничества между казахстанскими и бельгийскими политическими партиями.

Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан, возглавляющая межпарламентскую группу дружбы «Казахстан – Бельгия», подробно информировала бельгийских коллег о проводимых Президентом РК реформах.

Казахстанский депутат рассказала бельгийским коллегам о процессе вакцинации в нашей стране и предложила рассмотреть вопрос регистрации казахстанской вакцины QazVac в Бельгии после ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Она выразила надежду, что вводимый в Европейском союзе с 1 июля цифровой сертификат «Covid», который будет содержать информацию о вакцинации резидентов ЕС, результате недавнего ПЦР-теста, либо о наличии антител после перенесенной болезни, не станет препятствием для въезда вакцинированных казахстанских туристов в ЕС.

Стороны также сфокусировались на обсуждении торгово-инвестиционного сотрудничества. Бельгия является одним из крупных европейских инвесторов в нашу экономику. За последние 15 лет объем капитала, пришедший из этой небольшой страны Европы, достиг почти 9 млрд. долл.

«Бельгия является одним из мировых лидеров в области высоких технологий, фармацевтики и «зеленой энергетики». Бельгийские компании могли бы работать в Казахстане в сельском хозяйстве, здравоохранении, в сфере возобновляемых источников энергии», - отметила Айгуль Куспан.

В нашей стране уже функционируют 75 компаний с участием бельгийского капитала. В октябре ожидается очередной визит бизнес-миссии Агентства по содействию экспорту и иностранным инвестициям региона Валлония и Фламандского инвестиционного и торгового ведомства в Казахстан.

Предметом обсуждения стало культурно-гуманитарное сотрудничество. «Важно развивать сотрудничество в сфере образования. У нас хорошая практика партнерства между университетами и научными кластерами, технопарками», - отметила Айгуль Куспан.

В Мажилисе уже сформирована группа по сотрудничеству с Бельгией, в нее вошел 21 депутат. С бельгийской стороны в межпарламентскую группу – единую для двух палат парламента королевства – входят 16 депутатов Сената и Палаты представителей.

«Считаю важным заложить практику регулярных встреч на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству, укрепления связей по межпартийной линии», - уверена казахстанский депутат.

Такой формат, по мнению Айгуль Куспан, принесет взаимную пользу обоим парламентам и будет способствовать обмену практическим опытом в законотворческом процессе.

Курс на сближение поддержал глава межпарламентской группы по сотрудничеству «Бельгия – Центральная Азия», член Комитета внутренних дел, безопасности, миграции и административных вопросов Палаты представителей Тим Ванденпут, выразив надежду на установление более тесных контактов с казахстанским парламентом.

Тим Ванденпут, представляющий самую старую в Европе политическую и крупнейшую нидерландоязычную в бельгийском парламенте партию «Открытые фламандские либералы и демократы», высоко оценил политические преобразования в Казахстане.

Бельгийский парламентарий приветствовал разработку высокоэффективной отечественной вакцины QazVac. В Бельгии, несмотря на имевшиеся ранее проблемы, кампания вакцинации вышла на новый уровень – 63% бельгийцев получили первый компонент вакцины, постепенно отменяются введенные ранее ограничения в связи с пандемией.

Стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились активизировать сотрудничество.