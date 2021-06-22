Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстанские парламентарии укрепляют сотрудничество с бельгийскими коллегами

    22 Июня 2021, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание межпарламентских групп по сотрудничеству Мажилиса и Парламента Бельгии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе мероприятия депутаты обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и Бельгией, отметив необходимость укрепления сотрудничества между казахстанскими и бельгийскими политическими партиями.

    Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан, возглавляющая межпарламентскую группу дружбы «Казахстан – Бельгия», подробно информировала бельгийских коллег о проводимых Президентом РК реформах.

    Казахстанский депутат рассказала бельгийским коллегам о процессе вакцинации в нашей стране и предложила рассмотреть вопрос регистрации казахстанской вакцины QazVac в Бельгии после ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

    Она выразила надежду, что вводимый в Европейском союзе с 1 июля цифровой сертификат «Covid», который будет содержать информацию о вакцинации резидентов ЕС, результате недавнего ПЦР-теста, либо о наличии антител после перенесенной болезни, не станет препятствием для въезда вакцинированных казахстанских туристов в ЕС.

    Стороны также сфокусировались на обсуждении торгово-инвестиционного сотрудничества. Бельгия является одним из крупных европейских инвесторов в нашу экономику. За последние 15 лет объем капитала, пришедший из этой небольшой страны Европы, достиг почти 9 млрд. долл.

    «Бельгия является одним из мировых лидеров в области высоких технологий, фармацевтики и «зеленой энергетики». Бельгийские компании могли бы работать в Казахстане в сельском хозяйстве, здравоохранении, в сфере возобновляемых источников энергии», - отметила Айгуль Куспан.

    В нашей стране уже функционируют 75 компаний с участием бельгийского капитала. В октябре ожидается очередной визит бизнес-миссии Агентства по содействию экспорту и иностранным инвестициям региона Валлония и Фламандского инвестиционного и торгового ведомства в Казахстан.

    Предметом обсуждения стало культурно-гуманитарное сотрудничество. «Важно развивать сотрудничество в сфере образования. У нас хорошая практика партнерства между университетами и научными кластерами, технопарками», - отметила Айгуль Куспан.

    В Мажилисе уже сформирована группа по сотрудничеству с Бельгией, в нее вошел 21 депутат. С бельгийской стороны в межпарламентскую группу – единую для двух палат парламента королевства – входят 16 депутатов Сената и Палаты представителей.

    «Считаю важным заложить практику регулярных встреч на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству, укрепления связей по межпартийной линии», - уверена казахстанский депутат.

    Такой формат, по мнению Айгуль Куспан, принесет взаимную пользу обоим парламентам и будет способствовать обмену практическим опытом в законотворческом процессе.

    Курс на сближение поддержал глава межпарламентской группы по сотрудничеству «Бельгия – Центральная Азия», член Комитета внутренних дел, безопасности, миграции и административных вопросов Палаты представителей Тим Ванденпут, выразив надежду на установление более тесных контактов с казахстанским парламентом.

    Тим Ванденпут, представляющий самую старую в Европе политическую и крупнейшую нидерландоязычную в бельгийском парламенте партию «Открытые фламандские либералы и демократы», высоко оценил политические преобразования в Казахстане.

    Бельгийский парламентарий приветствовал разработку высокоэффективной отечественной вакцины QazVac. В Бельгии, несмотря на имевшиеся ранее проблемы, кампания вакцинации вышла на новый уровень – 63% бельгийцев получили первый компонент вакцины, постепенно отменяются введенные ранее ограничения в связи с пандемией.

    Стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились активизировать сотрудничество.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Мажилис Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду