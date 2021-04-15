Казахстанские парламентарии приняли участие в заседании Совета МПА СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парламентарии во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым приняли участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В ходе заседания, проходившего в городе Санкт-Петербурге, его участники – руководители национальных парламентов стран СНГ – рассмотрели ряд вопросов, касающихся деятельности Ассамблеи, в том числе итогов работы организации за 2020 год.

Одним из вопросов повестки дня стало рассмотрение отчёта международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ об итогах мониторинга выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, которые прошли 10 января текущего года. Выступая на заседании, Маулен Ашимбаев поблагодарил организацию за направление группы международных наблюдателей на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК.

«Прошедшие выборы стали важным этапом в рамках политической реформы, реализуемой в Казахстане. В этот раз не только депутаты Мажилиса Парламента, но и депутаты местных представительных органов – маслихатов - избирались по партийным спискам. По инициативе Главы нашего государства в партийных списках впервые была предусмотрена квота для женщин и молодежи – 30%. Законодательно закреплен институт парламентской оппозиции, которая получила весомые права в рамках деятельности Мажилиса Парламента страны», - сказал Маулен Ашимбаев.

В дальнейшем в рамках реализации модернизационной повестки Главы государства совершенствование политической системы Казахстана будет продолжено, отметил спикер Сената.

«Уже с учетом опыта прошедших выборов, выступая перед Парламентом нового созыва, Президент Казахстана предложил снизить порог для прохождения политических партий в Мажилис Парламента с 7% до 5%. Это будет способствовать развитию политической конкуренции в стране. С целью создания условий для защиты избирательных прав граждан в избирательные бюллетени всех уровней будет введена графа «против всех», - рассказал Маулен Ашимбаев.

Обсуждали участники заседания также и деятельность Экспертного совета по экономике при Ассамблее, а также задачи по реализации Стратегии экономического развития Содружества до 2030 года.

Такая совместная работа придаст импульс восстановлению экономик наших стран в постпандемический период, уверены лидеры парламентов стран СНГ.

Кроме того, в рамках своего рабочего визита Маулен Ашимбаев провел в Санкт-Петербурге ряд двусторонних встреч.

Динамику казахстанско-узбекских взаимоотношений Маулен Ашимбаев обсудил с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Коллеги с удовлетворением отметили, что на сегодня реализованы практически все договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, прошедшего в апреле 2019 года, а также пункты Дорожной карты сотрудничества, подписанной в ходе официального визита Танзилы Нарбаевой в Казахстан в ноябре 2019 года. Очередной импульс развитию взаимоотношений призван придать планируемый летом текущего года визит Маулена Ашимбаева в Узбекистан.

«Тесные, всесторонние и доверительные отношения между нашими государствами полностью отвечают национальным интересам обеих стран. Многое в двусторонних отношениях уже сделано. Динамику межгосударственного взаимодействия задают Президенты наших стран. В свою очередь Сенат Парламента Казахстана готов активно работать и способствовать дальнейшей реализации имеющегося потенциала нашего многопланового сотрудничества», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе переговоров с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко собеседники высоко оценили уровень развития межпарламентского сотрудничества Казахстана и России, подчеркнув при этом наличие потенциала для дальнейшего их углубления.

«Наше межпарламентское взаимодействие является важным компонентом межгосударственного сотрудничества между Казахстаном и Россией. Процветание наших стран во многом зависит от добрососедских, конструктивных и взаимовыгодных отношений», - отметил спикер Сената Казахстана.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки Казахстана и России.

Ключевыми темами переговоров Маулена Ашимбаева с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой стали перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Поздравив собеседницу с окончанием Нагорно-Карабахского конфликта, глава казахстанской делегации подтвердил намерение нашей страны принять участие в восстановлении инфраструктуры Нагорного Карабаха. Кроме того, собеседники выразили надежду на активизацию торгово-экономического сотрудничества в постпандемический период.

Также Маулен Ашимбаев провёл двустороннюю встречу с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Собеседники отметили, что несмотря на пандемию, торгово-экономические и культурно-гуманитарные взаимоотношения между нашими странами активно развиваются.



