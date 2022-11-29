Казахстанские параспортсмены завоевали 54 медали на Всемирных играх

ВИЛЛИ-РЕАЛ-ДЕ-САНТО-АНТОНИО. КАЗИНФОРМ - В городе Вилли-Реал-де-Санто-Антонио (Португалия) завершились Всемирные игры IWAS-2022. В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 34 стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Казахстан представил 27 спортсменов по трем видам спорта: паралегкая атлетика, параплавание и парапауэрлифтинг. На соревнованиях казахстанские параспортсмены завоевали 14 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Игры IWAS – это международный спорт для инвалидов-колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями. Всемирные игры проводятся каждые два года. В организацию IWAS входят 73 государства.



