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    Казахстанские параспортсмены выступят на всемирных играх IWAS

    22 Ноября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские параспортсмены выступят на всемирных играх IWAS, которые пройдут с 23 по 29 ноября в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной Подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    В играх примут участие спортсмены из 34 стран мира. На соревнованиях выступят 27 спортсменов из Казахстана по трем видам спорта: легкая атлетика, плавание и пауэрлифтинг.

    Игры IWAS – это международный спорт для инвалидов-колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями. Всемирные игры проводятся каждые два года. В настоящее время в организацию IWAS входят 73 государства.

    Фото: csp-parasport.kz
    Спорт
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