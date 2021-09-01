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    Казахстанские парапловцы вышли в финал Паралимпиады

    1 Сентября 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парапловцы Нурдаулет Жумагали и Нурали Советканов вышли в финал Паралимпийских игр в Токио на дистанции на 100 м брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

    В предварительном заплыве Жумагали Нурдаулет показал результат 1:04:97 и вышел в финал с 3 позиции. Советканов Нурали с результатом 1:10:77 вышел в финал с 8 позиции.

    Финальный заплыв пройдет сегодня, 1 сентября, в 16:02 по времени Нур-Султана.

    Фото: prosports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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