Казахстанские паралимпийцы продолжают тренировки в Янцзыакоу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские паралимпийцы приступили к тренировкам в Янцзыакоу. Пресс-служба паралимпийского комитета представила фото с первой тренировки казахстанских параатлетов в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Паралимпийцы Казахстана на Играх в Пекине будут выступать в двух видах спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. В состав команды вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.
Напомним, что церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22:00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара-лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.
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