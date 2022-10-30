Казахстанские паракаратисты стали чемпионами мира в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 25 по 30 октября в городе Бергамо (Италия) прошел чемпионат мира по паракаратэ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран, передает МИА «Казинформ».

«Честь Казахстана защищали Ляззат Жусупова и Дидар Мухамеджанов. Спортсмены успешно выступили в дисциплине «Ката» и стали победителями соревнования. Ляззат Жусупова завоевала 1 место среди спортсменов с нарушениями зрения, а Дидар Мухамеджанов стал лучшим среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», - сообщили в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Минкультуры и спорта РК.

















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