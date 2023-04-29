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    Казахстанские парадзюдоисты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии

    29 Апреля 2023, 18:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершились личные состязания чемпионата Азии по парадзюдо. Более 100 спортсменов из 11 стран определили лучших между собой в категориях J1 (тотально незрячие) и J2 (слабовидящие спортсмены). По итогам личного зачета сборная Казахстана заняла второе место в общекомандной медальной таблице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации парадзюдо.

    Первая тройка в индивидуальных соревнованиях чемпионата Азии по пара дзюдо выглядит следующим образом:

    1 место – Узбекистан – 4 золото, 6 серебро, 3 бронзы

    2 место – Казахстан – 4 золото, 4 серебро, 6 бронз

    3 место – Иран – 3 золото, 2 бронзы

    Казахстанские пара дзюдоисты завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В частности, чемпионами стали Даяна Федосова (57 кг, J2), Ергали Шамей (73 кг, J1), Альфия Тлеккабыл (57 кг, J1) и Жанбота Аманжол (90 кг, J2), серебро оформили Акмарал Науатбек (52 кг, J2), Ерлан Конкиев (+90 кг, J2), Бауржан Арыстанбеков (90 кг, J1) и Галымжан Смагулулы (90 кг, J2), Олжас Оразалы (73 кг, J2), Динара Куджулова (70 кг, J1) ), Зауре Айтек (+70 кг, J1), Талгат Ажгалиев (+90 кг, J2), Ерлан Утепов (+90 кг, J1), Дилором Диханова (57 кг, J1) завоевали бронзовые медали.

    «Сборная Казахстана успешно завершила чемпионат Азии, как мы и планировали. Однако говорить о том, что чемпионат Азии для нас завершился, еще рано. Завтра будем бороться в командном зачете. В личном зачете команда полностью реализовала план. Большинство спортсменов, ставших победителями и призерами чемпионата Азии – молодые спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной в этом году. Это первое их участие в подобных соревнованиях мирового уровня. Некоторые из них боролись самоотверженно, как Альфия, которая вышла на турнир со сломанным пальцем ноги. В 16 лет она стала чемпионкой Азии. В парадзюдо не бывает уязвимых спортсменов. Каждый дзюдоист, который ступает здесь на татами, заслуживает особого уважения, и я думаю, что их воля – пример для всех нас», – говорит главный тренер сборной Казахстана Жандос Киянов.

    Завтра, 30 апреля, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане пройдут командные соревнования чемпионата Азии. Шесть сборных среди мужчин и три среди женщин примут участие в командном зачете.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Дзюдо
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