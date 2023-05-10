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Казахстанские параатлеты стали призерами в Индии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Мая 2023, 15:00
Казахстанские параатлеты стали призерами в Индии Фото: csp-parasport.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завоевали две медали на открытом чемпионате Индии по пара легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦСП-ПРЕСС Parasport.

В толкании ядра Алексей Лукутин отправил снаряд на 7,95 метра и завоевал серебряную медаль. Первое и третье места достались спортсменам из Индии.

В метании диска бронзовым призером стал казахстанец Иван Залезняк с результатом 32,11 метра. Первое и второе места также заняли индийские спортсмены.

Отметим, что чемпионат проходил в городе Бенгалоре с 4 по 8 мая. В соревнованиях приняли участие 486 спортсменов из 11 стран мира.


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