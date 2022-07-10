Казахстанские паломники завершили хадж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские паломники завершили хадж, выполняя мусульманский долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, в этом году 4 тыс. соотечественников отправились в Мекку, чтобы поклониться святыням и исполнить свой долг мусульманина. Первый поток казахстанцев отправился в Саудовскую Аравию 29 июня. Их обслуживали 14 туркомпаний.

Вчера большая часть казахстанских паломников завершила основной хадж. В частности они совершили первую ступень совершения Хаджа – облечение в ихрам, и заночевали на равнине Мина, произнесли молитвы на Арафате.

В Казахстане во время хаджа действует специальная миссия, имеющая несколько направлений работы. В частности, действуют Центр организации паломничества, проповеди, служба первой медицинской помощи, информации и call-центр.

В call-центр поступил 591 вопрос относительно паломнической поездки. Большинство вопросов касалось проживания в Арафе, пребывания в Муздалифе. Также часто были заданы вопросы, касающиеся совершения жертвоприношения.

За состоянием здоровья соотечественников во время паломнической поездки наблюдали врачи.

Ранее сообщалось, что в этом году Саудовская Аравия установила квоту в 1 млн паломников, а также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

Казахстанцы отмечают Курбан айт. В этом году он пройдет с 9 по 11 июля.

Вчера со священным для мусульман праздником поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.





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