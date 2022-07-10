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    Казахстанские паломники завершили хадж

    10 Июля 2022, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские паломники завершили хадж, выполняя мусульманский долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, в этом году 4 тыс. соотечественников отправились в Мекку, чтобы поклониться святыням и исполнить свой долг мусульманина. Первый поток казахстанцев отправился в Саудовскую Аравию 29 июня. Их обслуживали 14 туркомпаний.

    Вчера большая часть казахстанских паломников завершила основной хадж. В частности они совершили первую ступень совершения Хаджа – облечение в ихрам, и заночевали на равнине Мина, произнесли молитвы на Арафате.

    В Казахстане во время хаджа действует специальная миссия, имеющая несколько направлений работы. В частности, действуют Центр организации паломничества, проповеди, служба первой медицинской помощи, информации и call-центр.

    В call-центр поступил 591 вопрос относительно паломнической поездки. Большинство вопросов касалось проживания в Арафе, пребывания в Муздалифе. Также часто были заданы вопросы, касающиеся совершения жертвоприношения.

    За состоянием здоровья соотечественников во время паломнической поездки наблюдали врачи.

    Ранее сообщалось, что в этом году Саудовская Аравия установила квоту в 1 млн паломников, а также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

    Казахстанцы отмечают Курбан айт. В этом году он пройдет с 9 по 11 июля.

    Вчера со священным для мусульман праздником поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: i.ytimg.com

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Общество Саудовская Аравия ДУМК
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