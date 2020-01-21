Казахстанские операторы нарастили доходы от услуг сотовой связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские операторы нарастили доходы от услуг сотовой связи с 216 миллиардов до 222 миллиардов тенге за год. Рост произошёл за счёт повышения тарифов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

На конец декабря 2019 года в Казахстане насчитывалось 25,7 млн абонентов сотовой связи — на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (26 млн). При этом количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, увеличилось на 3,9% за год и составило 15 млн (годом ранее — 14,4 млн абонентов). Тем временем плотность абонентов сотовой связи на 100 человек составила 139 единиц (годом ранее — 142 единиц).

Число абонентов фиксированного интернета в стране, в свою очередь, увеличилось на 1% за год, до 2,5 млн абонентов. Плотность абонентов фиксированного интернета на 100 человек составила 13 единиц.

За январь–декабрь 2019 года доходы компаний от услуг связи увеличились на 9,8% за год и составили 800,1 млрд тг. В аналогичном периоде предыдущего года сумма дохода составила 728,7 млрд тг, при росте на 3,7%.

Наибольшую долю в общем объёме рынка связи составляют доходы от услуг интернета: 35,6%, или 285,1 млрд тг. Сумма выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (244,6 млрд тг). Основной причиной роста является увеличение спроса на услуги интернета, что явно показывает увеличение числа абонентов фиксированного интернета и сотовой связи с доступом к всемирной сети. Свою роль сыграл и рост тарифов в секторе. Так, за январь–декабрь 2019 года цены на интернет-связь увеличились на 3,3% к январю–декабрю 2018 года.

Ещё 27,7% рынка занимают доходы от услуг сотовой связи. Сумма за январь–декабрь 2019 года составила 221,6 млрд тг, увеличившись на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (215,5 млрд тг). При этом, напомним, численность абонентов сотовой связи сократилась. Основной причиной роста доходов сотовых операторов остаётся рост тарифов на предоставленные услуги. За январь–декабрь 2019 года цены в секторе увеличились на 1,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Тем временем услуги по передаче данных по проводным и беспроводным телекоммуникационным сетям за январь–декабрь 2019 года составили 6% рынка, или 47,6 млрд тг, а услуги местной телефонной связи — 36,7 млрд тг, или 4,6% от общей суммы.