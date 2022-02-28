Казахстанские объекты туризма становятся популярными за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев отметил достижения отечественного туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году», - сказал Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма.

Было отмечено, что британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий.

The Telegraph отметило Казахстан как «динамично развивающуюся турдестинацию» и Алматы как топовое городское бюджетное направление на 2022 год.

The Guardian составил список лучших мест для посещения, в который был включен Казахстан.

Рекламный ролик Казахстана Travelstan победил в категории «Лучший страновой ролик» на прошедшем фестивале International Tourism Film Festival в Португалии.

Национальный парк «Көлсай көлдері» и поселок Саты получили золотую медаль на четвертой Всемирной конференции по сельскому туризму.