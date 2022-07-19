Казахстанские налогоплательщики должны перепрограммировать ККМ до 15 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае, если до 15 сентября 2022 года налогоплательщики не перепрограммируют контрольно-кассовые машины, то такие ККМ перестанут поддерживаться операторами фискальных данных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«В 2022 году в порядок применения контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового Кодекса).

В этой связи, в рамках рабочей группы «По вопросам применения ККМ» совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и утвержден единый Протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ», - поясняют в пресс-службе Комитета госдоходов.

В ведомстве отмечают, что на этом основании, всем предпринимателям, применяющим ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие ККМ.

«С 15 сентября протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться ОФД. В связи с чем рекомендуем всем заблаговременно обновить ККМ до версии протокола 2.0.2. В соответствии со статьей 171 Налогового кодекса, прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы, производятся оператором фискальных данных (далее - ОФД). Согласно Приказа министра финансов «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин», ККМ передает на сервер оператора фискальных данных сведения о денежных расчетах согласно техническим требованиям и форме соответствия, техническим требованиям, обеспечивающим передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов», - добавили в пресс-службе.

Фото: vijesti.me