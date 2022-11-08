Казахстанские мультипликаторы создадут новых супергероев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодые художники-мультипликаторы, аниматоры и другие специалисты в области анимационного кино Казахстана будут создавать новых супергероев. Они намерены «насытить» рынок отечественными мультфильмами и выйти на международный прокат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Государство уже начало активно оказывать поддержку специалистам индустрии. До конца года маленьким зрителям будет представлено несколько современных мультфильмов. Об этом стало известно в ходе встречи Министра культуры и спорта Даурена Абаева с казахстанскими мультипликаторами.

«Казахстанская анимация переживает ренессанс. Посредством различных инструментов мы поддерживаем талантливую молодежь, которая предлагает креативные решения и создает современный «вкусный» продукт. Вы знаете, мы официально запустили работу творческого объединения «Қазақанимация», которое будет заниматься не только созданием новых прорывных проектов, но и поддержкой молодых мультипликаторов. Мы запустили несколько конкурсов и уже видим первые результаты. Нам важно, чтобы наши дети смотрели достойные мультфильмы», - отметил Даурен Абаев.

В ходе встречи министр ответил на вопросы мультипликаторов и ознакомился процессом создания полнометражного мультфильма «Ашина. Көкбөрілер туралы аңыз», который рассчитан на международный прокат. Его выход запланирован на начало 2024 года, общий бюджет анимационного фильма составляет 350 миллионов тенге.

«Над созданием картины работают около 50 сотрудников. Это большой трудоемкий процесс, в котором есть несколько этапов. Конечно, в первую очередь, это сценарий, большое количество консультаций с экспертами, историками. Работают художники по персонажам, художники по 3D-моделированию, художники по текстурам в 3D. Аниматоры и визуализаторы добавляют визуальные эффекты. Частично мы уже ведем монтажную работу, работа идет полным ходом. Отрадно отметить, что над проектом работают выпускники Казахской национальной академии искусств Т.Жургенова», - рассказал директор студии Дильшат Рахматуллин.

Фото : gov.kz