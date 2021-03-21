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    Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана

    21 Марта 2021, 18:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четвертая сводная миротворческая рота вернулась в Казахстан из Ливанской Республики. Накануне им на смену вылетел пятый казахстанский миротворческий контингент для выполнения миссии в составе «Временных сил ООН в Ливане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Сегодня борт с четвертой сводной миротворческой ротой Вооруженных Сил Казахстана благополучно приземлился в международном аэропорту города Алматы. С августа 2020 года военнослужащие выполняли задачи в составе индийского батальона согласно мандату ООН в Ливане.

    Руководство миссии, зарубежные коллеги и наблюдатели неоднократно отмечали, что казахстанские военнослужащие зарекомендовали себя как ответственные и высококвалифицированные специалисты.

    – Ваш профессионализм высоко оценен руководством миссии «Временные силы ООН в Ливане». Своей добросовестной службой, высоким уровнем боевой подготовки вы продемонстрировали не только своим соотечественникам, но и всему миру яркий пример патриотизма, высокой организации службы и подготовленности. Участие в миссии миротворцев из Казахстана имеет огромное значение для укрепления авторитета нашей страны в мировом сообществе, и вы внесли в это огромный вклад, – сказал, обращаясь к миротворцам, командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.

    Накануне вечером в Ливанскую Республику вылетел пятый по счету миротворческий контингент. Все военнослужащие прошли тщательный отбор. Учитывая, что служить миротворцам придется в жарком климате, в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, особое внимание уделялось состоянию их здоровья, морально-психологической устойчивости и совместимости. Важными критериями отбора являются физическая подготовленность военнослужащих, знание английского языка, а также опыт их службы в рядах Вооруженных Сил.

    Перед убытием личный состав находился на карантине в течение одного месяца. За два дня до вылета было проведено ПЦР-тестирование.

    Казахстанцев разместят на одной из баз UNIFIL Южного Ливана на границе с Израилем в составе индийского миротворческого батальона.

    Ежедневно нашим миротворцам совместно с индийскими «голубыми касками» предстоит выполнять около 50 задач, в том числе патрулирование местности, организацию наблюдательных постов, блокпостов и участие в других мероприятиях миссии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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