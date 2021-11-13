Казахстанские миротворцы провели операцию по поддержанию мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задачи по поддержанию мира отработали Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности в ходе совместного учения «Нерушимое братство-2021» в Российской Федерации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В составе руководства совместного учения действия казахстанского подразделения координировал начальник департамента боевой подготовки – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Даулет Оспанов.

По его словам, основная цель учения состояла в повышении слаженности подразделений Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности при проведении совместной операции по поддержанию мира.

Казахстанские миротворцы участвовали в выполнении учебно-боевых задач по сопровождению колонн с гуманитарным грузом, патрулировании местности, провели блокирование населенного пункта для урегулирования конфликта в условном кризисном районе. В ходе заключительного этапа состоялся комплексный розыгрыш практических действий.

Всего в учении были задействованы более 1 700 военнослужащих, свыше 300 единиц боевой техники и вертолеты армейской авиации.



