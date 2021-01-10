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    Казахстанские миротворцы проголосовали в Ливане

    10 Января 2021, 14:50

    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – В Ливане прошло выездное голосование для военнослужащих казахстанского миротворческого контингента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Члены избирательной комиссии избирательного участка №278, расположенного в городе Амман Иорданского Хашимитского Королевства, провели выездное голосование для военнослужащих казахстанского миротворческого полка в составе миссии «Временных сил ООН в Ливане» (ВСООНЛ, UNIFIL).

    124 казахстанских миротворца проголосовали на месте дислокации в Южном Ливане.

    Согласно избирательному законодательству, в случаях нахождения казахстанских граждан в отделенных и труднодоступных районах, где не образованы участки для голосования, избирательной комиссией организовывается голосование вне помещения, для которого используется специальная переносная урна.

    В Бейруте работа избирательного участка проходит в штатном режиме, к этому часу голоса успели отдать пребывающие в Ливане казахстанские граждане, в том числе сотрудники Дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливане и члены их семей.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Внешняя политика Казахстана Армия Выборы-2021
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