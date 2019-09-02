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    Казахстанские миротворцы были приведены в полную боевую готовность в Ливане

    2 Сентября 2019, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские миротворцы были приведены в полную боевую готовность в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    1 сентября текущего года армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по окрестностям поселения Мару Ар-Рас, Айтарун, Ярун (Ливан) в ответ на обстрел с территории Ливана. Подразделения ООН находились в полной боевой готовности для выполнения задач в соответствии с обязательствами.

    На данный момент уровень опасности снят. Пострадавших со стороны военнослужащих Вооружённых сил РК нет. Обстановка характеризуется как спокойная. Патрулирование проводится на бронированных машинах, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

    Напомним, в составе миссии Временные силы ООН в Ливане находится военнослужащие второй сводной миротворческой роты Вооруженных сил Казахстана.

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    Армия Ближний Восток
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