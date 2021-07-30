Казахстанские медалисты Олимпиады-2020 получат новые автомобили

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло получат от Федерации тяжелой атлетики Казахстана новые автомобили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Федерация тяжелой атлетики Казахстана наградит бронзовых призеров Олимпиады в Токио Игоря Сона и Зульфию Чиншанло новыми автомобилями Toyota Camry, а личные тренеры спортсменов и главный тренер сборной получат денежное поощрение. Ключи от автомобилей спортсменам вручит президент ФТА РК Жанат Тусупбеков в ближайшее время в Нур-Султане», - гласит заявление пресс-службы ФТА РК.

На Олимпийских играх в Токио Игорь Сон завоевал «бронзу» в категории до 61 кг, а Зульфия Чиншанло стала третьей в категории до 55 кг.

28 июля вечером спортсмены вернулись в Казахстан, где их торжественно встретили в аэропорту Алматы. Наряду с родными и близкими атлетов в церемонии чествования приняли участие представители Федерации тяжелой атлетики и акимата Алматинской области, болельщики и представители СМИ.

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля.