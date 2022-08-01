Казахстанские маслоделы выходят на мировой рынок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский экспорт подсолнечного масла может превысить 180 тыс. тонн в этом сезоне. Это почти в два раза больше, чем за сезон 2020-2021 гг. Такой оптимистичный прогноз дает председатель правления ОЮЛ «Национальная ассоциация переработчиков масличных культур» Ядыкар Ибрагимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последний год объем экспорта увеличился почти вдвое и в денежном выражении составляет уже десятки миллионов долларов США. Казахстан обладает потенциалом для дальнейшего увеличения экспорта растительного масла.

Я. Ибрагимов утверждает, что мощности отечественных маслозаводов, которые в настоящее время загружены менее чем на 35%, позволяют с легкостью справиться с такими объемами. В целом, отрасль имеет хорошие перспективы в плане наращивания производства и экспорта продукции.

«Минсельхоз ставит задачу по увеличению посевных площадей масличных культур до 3,6 млн гектар. В настоящее время под масличными занято немногим более 3 млн гектаров. Это положительно отразится и на состоянии всего АПК, поскольку рентабельность производства масличных культур достаточно высока, по сравнению, например, с выращиванием зерновых», – отмечает Ядыкар Ибрагимов.

Уверенно наращивать объемы экспортных поставок отечественному производителю помогает государственная поддержка, которая включает различные инструменты, в том числе и гарантирование сделок между экспортером и зарубежным покупателем.

Например, ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» за период чуть больше года успешно выполнило три экспортных контракта, продав 1 500 тонн продукции.

«Наши клиенты из других стран нас еще плохо знают и боятся переводить деньги. Здесь подключается нацкомпания «KazakhExport», которая переводит нам свои деньги. Мы отгружаем продукцию и клиент рассчитывается с «KazakhExport», который, таким образом, выступает гарантом нашего договора. Мы получаем предоплату и спокойно выполняем свои обязательства, а клиенты получают товар со страховкой от «KazakhExport», – говорит коммерческий директор компании Виктор Семин.

По его мнению, сотрудничество с «KazakhExport» – большой плюс для экспортеров, в том числе экспортеров растительного масла.

«Благодаря участию «KazakhExport» мы расширяем наш рынок сбыта, а наши клиенты получают гарантию исполнения обязательств, как по поставке товара, так и по его качеству», –отметил Виктор Семин.

ТОО «Kaz-Ir AGRO» – первая в Казахстане компания-поставщик пищевой продукции в Японию. Контракт на экспорт сафлорового масла в Японию казахстанский экспортер заключил в 2018 году. «KazakhExport» предоставил страховую защиту по продукту «Страхование займа» на сумму 1 млрд тенге, за счет чего компания привлекла кредитную линию на закуп сырья.

«Наше масло пользуется огромным спросом за рубежом. Как лучший экспортер, год назад нас наградили престижной республиканской наградой «Алтын сапа». Казахстанцы пока еще недостаточно информированы о пользе сафлорового масла. Оно по качеству и пищевой ценности не уступает оливковому маслу. Наше масло высоко ценят в Европе: Чехии, Германии и Нидерландах, также мы поставляем масло в Китай», – сообщила заместитель генерального директора компании Марина Фетисова.

Производство растительного масла в Казахстане развивается достаточно динамично. Более 40 предприятий осуществляют экспорт этого продукта.

«Более 75% маслозаводов нашей страны входят в состав Национальной ассоциации переработчиков масличных культур и мы совместными усилиями расширяем экспортные границы, помимо традиционных рынков сбыта, таких, как страны Средней Азии, Афганистан и Китай. Помогаем налаживать контакты и найти новые экспортные направления для реализации отечественного продукта. При этом, мы не работаем с трейдерами, а только с производителями продукции. В настоящее время экспорт масложировой продукции растет, в соответствии с ростом ее производства. Особенно радует то, что у нас, одновременно, сокращается экспорт семян масличных культур, за счет увеличения процента переработки этих семян. Рост загруженности маслозаводов, в свою очередь, влияет на себестоимость готовой продукции и, соответственно, на ее конкурентоспособность», - отмечает председатель Ассоциации Ядыкар Ибрагимов.

Набор инструментов поддержки экспортеров включает: страхование экспортных кредитов и дебиторской задолженности, привлечение инвестиционного займа под покрытие «KazakhExport», страхование аккредитивов и финансирование иностранного покупателя, привлечение оборотного капитала под покрытие «KazakhExport» и так далее. Всего 18 инструментов для поддержки на любом этапе экспортного цикла.

С 2016 года АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» – дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – оказало поддержку казахстанским экспортерам на сумму 622,4 млрд тенге. Предоставлено торговое и предэкспортное финансирование экспортерам на общую сумму 116,1 млрд тенге.



