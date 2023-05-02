Казахстанские макароны плохо продаются за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин ответил на вопросы журналистов касательно сезонной нехватки макарон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По муке мы обеспечены на 1600% мы обеспечены. Но речь идет о том, что необходимо, наверное, переработку развивать. Развивается достаточно хорошо, во всех городах макаронное производство есть. Но в сезон не хватает, не знаю, почему, может экспорт идет. Хотя я достаточно много езжу по другим странам. Постоянно пытаемся продать наши макароны», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

Но пока, по его словам, в этом деле значимого успеха нет.

«Не знаю, надо изучить этот вопрос. По качеству они хорошие. Необходимо, наверное, каким-то образом, чтобы наши экспортные потребители привыкли к этому ассортименту. У нас цены начинают расти. Я связываю это с тем, что недостаточно пока идет переработка», - добавил министр.



