Казахстанские лыжники финишировали пятыми в эстафете в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В последний день Паралимпиады в Пекине казахстанские спортсмены финишировали пятыми в смешанной эстафете, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Александр Герлиц завершал последний 2,5 км участок эстафеты и привел команду Казахстана по паралыжным гонкам в топ-5. Отметим, А. Герлиц уже в четвёртый раз приходит пятым к финишу на нынешней Паралимпиаде в Пекине.

Первое место взяла сборная Украины, на втором - команда из Франции, третьими финишировали лыжники из Норвегии.

Сборная Казахстана заняла пятое место, уступив лидерам одну минуту и 55.1 секунды.

В эстафете казахстанские лыжники Ербол Хамитов и Александр Герлиц по очереди преодолели в сумме по пять километров.

По ходу лыжной эстафеты казахстанские лыжники обошли одного из фаворитов на подиум в этой дисциплине лыжного спорта - команду из Канады.