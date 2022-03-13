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    Казахстанские лыжники финишировали пятыми в эстафете в Пекине

    13 Марта 2022, 10:36

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В последний день Паралимпиады в Пекине казахстанские спортсмены финишировали пятыми в смешанной эстафете, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Александр Герлиц завершал последний 2,5 км участок эстафеты и привел команду Казахстана по паралыжным гонкам в топ-5. Отметим, А. Герлиц уже в четвёртый раз приходит пятым к финишу на нынешней Паралимпиаде в Пекине.

    Первое место взяла сборная Украины, на втором - команда из Франции, третьими финишировали лыжники из Норвегии.

    Сборная Казахстана заняла пятое место, уступив лидерам одну минуту и 55.1 секунды.

    В эстафете казахстанские лыжники Ербол Хамитов и Александр Герлиц по очереди преодолели в сумме по пять километров.

    По ходу лыжной эстафеты казахстанские лыжники обошли одного из фаворитов на подиум в этой дисциплине лыжного спорта - команду из Канады.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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