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    Казахстанские лучники завершили выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде

    26 Июля 2021, 08:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука завершила участие в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В 1/8 финала казахстанские лучники уступили команде Индии. Встреча завершилась со счетом 2:6.

    В составе команды Казахстана выступили: Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Денис Ганькин.

    Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.

    Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Стрельба из лука
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