Казахстанские легкоатлетки завоевали три лицензии на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлетки завоевали три лицензии на Олимпиаду в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Нрматив спортсменки выполнили по итогам прошедшего ранее чемпионата Казахстана, но официальное подтверждение международной ассоциации легкоатлетических федераций было опубликовано только сегодня.

Так, лицензии в актив #teamKZ принесли Мария Овчинникова, Кристина Овчинникова и Надежда Дубовицкая. Мария Овчинникова завоевала лицензию по итогам соревнований в тройном прыжке. Спортсменка в лучшей попытке показала результат 14,34 метра. Данный результат превышает олимпийский норматив на два сантиметра (14,32). Кристина Овчинникова и Надежда Дубовицкая завоевали лицензии в прыжках в высоту. Надежда Дубовицкая побила рекорд Азии и показала результат 2,0 метра. Кристина Овчинникова показала результат 1,96. Так как нормативом на выполнение лицензии является результат 1,96, оба этих результата делают спортсменок обладателями лицензии на главный старт этого лета в Токио. Командой Казахстана по лёгкой атлетике ранее было завоевано четыре лицензии. В составе олимпийской команды страны в Токио-2020 поедут также Ольга Рыпакова (тройной прыжок), Григорий Шейко (спортивная ходьба), Айман Ратова (спортивная ходьба) и Жанна Мамажанова (марафон). Теперь в активе сборной Казахстана 66 лицензий по 25 видам спорта.Мария Овчинникова родилась 19 октября 1998 года в Карагандинской области. Чемпионка Азии 2017. Надежда Дубовицкая родилась 12 марта 1998 года в ВКО. Является бронзовым призером Азиатских игр 2018 и серебряным призером чемпионата Азии 2019. Кристина Овчинникова родилась 21 марта 2001 года в Алматы. Призер международных турниров и обладательница серебряной медали чемпионата Казахстана 2021.