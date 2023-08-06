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    Казахстанские легкоатлетки вышли в финал в прыжках в высоту на Универсиаде

    6 Августа 2023, 10:39

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Казахстанские прыгуньи Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В финал по итогам квалификационных состязаний в двух подгруппах выходили спортсменки, показавшие результат 1.88, либо 12 сильнейших. Казахстанские легкоатлетки Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова, выступавшие в разных группах, с результатом 1.84 и 1.80 соответственно смогли пробиться в финальную часть соревнований.

    Всего в финале в прыжках высоту выступят 12 спортсменок. Финал в этой дисциплине пройдет 6 августа на стадионе Shuangliu в Чэнду (провинция Сычуань, КНР), начало в 18:30 по пекинскому времени.

    По состоянию на 12:00 ч (по местному времени) 6 августа Казахстан занимает 19-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана – 19 медалей: две золотые, семь серебряных и 10 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (141 медаль: 78 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых). На втором месте – Япония (74: 19-24-31), на третьем – Южная Корея (50:17-15-18).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Универсиада Легкая атлетика
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