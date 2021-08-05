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    Казахстанские легкоатлетки не прошли квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

    5 Августа 2021, 08:51

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялась квалификация легкоатлеток в соревнованиях по прыжкам в высоту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финал по итогам состязаний в двух подгруппах выходили спортсменки, показавшие результат 1.95, либо 12 сильнейших.

    Казахстанки Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова, выступавшие в разных группах, с результатом 1.86 разделили 28-е итоговое место и не смогли пробиться в финальную часть соревнования.

    Финалы в этой дисциплине пройдут 7 августа, начало в 16:35.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Легкая атлетика
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