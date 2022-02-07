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    Казахстанские конькобежки Морозова и Айдова выступят на дистанции 1500 м

    7 Февраля 2022, 14:15

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Представительницы сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова и Екатерина Айдова выступят на дистанции 1500 м. Спортсменки заявлены в старт-лист на сегодняшнюю женскую индивидуальную дистанцию. Об этом сообщает Международной союз конькобежцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Екатерина Айдова будет бежать в седьмой паре вместе с россиянкой Евгенией Лаленковой, а Надежда Морозова с бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 3000 м, нидерландской конькобежкой Антуанеттой де Йонг.

    Основные фавориты среди женщин на дистанции 1500 м – легенда конькобежного спорта Ирен Вюст (Нидерланды), пятикратная олимпийская чемпионка, 22-кратная чемпионка мира, специалистка в беге на 1500 м и 3000 м; американка Бриттани Боу, бронзовый призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, специалистка в беге на 500 м и 1000 м; японка Такаги Михо, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 м.

    Напомним, что для Екатериной Айдовой это первый старт на Олимпиаде в Пекине. Надежда Морозова выступала на дистанции 3000 м, заняв 13-е место.

    Соревнования пройдут на Национальном конькобежном стадионе «Ледяная лента» в Пекине.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада
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