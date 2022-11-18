Казахстанские конькобежцы выступят на этапе Кубка мира в Нидерландах
18 Ноября 2022, 13:14
18 Ноября 2022, 13:14
Казахстанские конькобежцы выступят на этапе Кубка мира в Нидерландах
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 18 по 20 ноября будет проходить второй этап Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Участие в нем примут 229 спортсменов из 28 стран.
Команду Казахстана представят Надежда Морозова, Алина Дауранова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Евгений Кошкин, Артур Галиев, Демьян Гаврилов, Виталий Щеголев, Бакдаулет Сагатов.
Фото: olympic.kz
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