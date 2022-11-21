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    Казахстанские конькобежцы выступили на этапе Кубка мира в Нидерландах

    21 Ноября 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Херенвен (Нидерланды) с 18 по 20 ноября проходил второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Участие приняли 229 спортсменов из 28 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Команда Республики Казахстан выступила в следующем составе: Надежда Морозова на дистанциях, Алина Дауранова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Артур Галиев, Демьян Гаврилов, Виталий Щеголев, Сагатов Бакдаулет.

    Надежда Морозова стала четвертой в группе А. Казахстанка показала результат 1:54:86 на дистанции 1500 метров и остановилась в шаге от медали.

    Дмитрий Морозов стал первым в забеге на 1500 метров в дивизионе B. Казахстанец показал лучший результат (1:45.95) и получил путевку в группу сильнейших. На следующем этапе Кубка мира Морозов выступит в дивизионе А.

    Алина Дауранова стала второй в забеге на 500 метров среди женщин в дивизионе B. Она показала время 38.75 и обновила личный рекорд. Этот результат также позволил спортсменке отобраться в группу А на следующем ЭКМ.

    Фото: olympic.kz
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