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    Казахстанские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол

    7 Июля 2021, 22:25

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские компании заинтересованы в участии в восстановительных работах освобожденных территорий Азербайджана. Об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече министр экономики М. Джаббаров подчеркнул высокий уровень азербайджано-казахстанских связей, успешное продолжение сотрудничества в различных экономических сферах, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных экономических отношений.

    По словам М. Джаббарова, в настоящее время обсуждается ряд документов, касающихся развития экономического сотрудничества между сторонами, ведется работа по расширению взаимной торговли.

    «Азербайджанский торговый дом, открытый в мае 2021 года в Нур-Султане в Казахстане, является благоприятным механизмом в этой сфере. Наряду с этим, продолжение экспортных миссий и деловых встреч имеет большое значение для расширения двусторонних связей«, - сказал министр.

    М. Джаббаров также отметил, что между Азербайджаном и Казахстаном осуществляется эффективное инвестиционное сотрудничество.

    «В ненефтяной сектор Азербайджана Казахстаном было вложено 94 миллиона долларов, а азербайджанской стороной в ненефтяной сектор Казахстана – более 203 миллионов долларов. В Азербайджане в сферах промышленности, аграрной, торговли, услуг, строительства и транспорта зарегистрировано 145 казахстанских компаний, функционирующих в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта», - добавил спикер.

    В целом, на встрече стороны обсудили вопросы торговли, транзита и логистики, промышленности, сельского хозяйства, туризма, был отмечен большой потенциал для укрепления партнерства в сферах. Азербайджанской стороной представлена информация о концепции развития освобожденных территорий, проводимых восстановительных работах, доведены до внимания возможности участия казахстанских компаний в работах по восстановлению.

    Участники встречи обменялись мнениями об экономических и торговых связях, сотрудничестве по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и других вопросах.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Строительство Экономика Азербайджан
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