Казахстанские компании будут выведены на международные онлайн торговые площадки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на рост доли электронной торговли, у нас до сих пор существуют барьеры для дальнейшего полноценного перехода на онлайн. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы, такие как высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых средних предприятий, и несвоевременная доставка товаров. Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения», - сказал Бахыт Султанов.

Глава Минторгоовли отметил, что оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям.

«Сегодня мы прорабатываем страновые партнерства по выводу наших казахстанских компаний на международные онлайн торговые площадки как Алибаба, Амазон, Яндекс, Озон, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве «Золотого поставщика». Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса», - пояснил Бахыт Султанов.

Министр добавил, что принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии.

Сегодня на рынке функционируют 13 платформ. Такие маркетплейсы, как kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие, имеют порядка 20 категорий товаров и услуг.

Так, например, сумма заказов национального лидера kaspi магазин за первое полугодие 2020 года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.