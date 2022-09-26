Казахстанские кокпаристы будут играть на лошадях принимающей стороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лошадей для кокпара на IV Всемирные игры кочевников казахстанские спортсмены найдут в Турции. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, при вывозе лошадей за границу предъявляется ряд требований. Полгода назад мы, совместно с Кыргызстаном, провели работу, чтобы доставить лошадей для игр на специальных самолетах. Эта работа не имела успеха. Они также не повезут своих коней. Мы собирались повезти наших лошадей вместе. Требования не были выполнены, вопрос перевозки на самолетах не согласовали», – сказал С. Ергалиев.

В свою очередь, директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов сообщил, что лошади для казахстанских спортсменов будут арендованы у турецкой стороны.

«Мы арендуем коней в Турции. В этой стране культивируется игра «Жирит», похожая на наш кокпар. Поскольку используемые в этом виде спорта лошади пригодны для кокпара, мы заключили официальный договор, по которому и получим лошадей. Они предоставляют их в аренду, мы ее оплатим. На сегодняшний день договорились, что аренда одного животного будет стоить 300 долларов за один день. Но, это зависит от качества коня», – сказал Б. Сабитов.

С 29 сентября по 4 октября в турецком городе Изнике пройдут IV Всемирные игры кочевников.



