Казахстанские книжные новинки представлены на авторитетной выставке в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - На XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке «Книга объединяет людей и страны» развернута экспозиция, посвященная 30-летию Назависимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

Торжественное открытие выставки прошло 18 февраля 2021 года в выставочном комплексе «БелЭкспо». В ней принимают участие 281 экспонент из 20 стран мира. Главным из них стал Исполком СНГ, и не случайно. Нынешний год – год 30-летия Содружества .

На церемонии открытия присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянный Представитель при Уставных органах СНГ по совместительству Аскар Бейсенбаев.

«Отношения между государствами строятся на политической и экономической основе. Но есть более важная сторона – это отношения духовные. Тут роль книги, литераторов, работников сферы культуры очень велика. Ведь они формируют мировоззрение молодого поколения – нашего будущего. Как эти люди завтра будут управлять государством, зависит от сегодняшнего дня. Поэтому проведение выставки – очень важное мероприятие. Думаю, именно во время пандемии, когда население находится в условиях стресса, это очень помогает им поддержать духовное, – сказал Аскар Бейсенбаев.

Открывая выставку, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков отметил, что XXVIII Минскую международную книжную выставку-ярмарку отличает то, что за время своего существования она ни разу не прервались. Исключением не стал и этот, достаточно напряженный с точки зрения пандемии год. «Мы себе не могли позволить остаться без праздника. С нетерпением его ждали, чтобы ознакомиться со своими новинками и новинками наших друзей, а нашим гостям показать, на что способны издательства нашей страны», – подчеркнул он.

С приветственным словом к организаторам и гостям книжного фестиваля обратился исполняющий обязанности заместителя председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов. Он подчеркнул, что Минская международная выставка-ярмарка давно стала одним из самых значимых мероприятий на пространстве Содружества. «Этот форум на деле подтверждает стремление государств–участников СНГ развивать сотрудничество в области периодической печати, книгоиздания и распространения. Отрадно, что благодаря усилиям организаторов форум в этом году все же состоялся и проходит с участием стран Содружества. Глубоко символичен и девиз 28-й книжной выставки-ярмарки – «Книга объединяет людей и страны». Такие события укрепляют дружбу и взаимопонимание между нашими народами», - подчеркнул Б. Жумаханов.

Спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству - сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой, в своем выступлении на церемонии отметил, что именно язык и слово являются теми кирпичиками, которые объединяют народы и этносы. Он заметил, что минувший год показал, что COVID не знает границ: ни национальных, ни этнических. Но и книга не знает границ. «Думаю, мы давно так много не читали, как в 2020-м, в период локдауна и карантина. Книга в очередной раз доказала свою необходимость именно в эти сложные, драматические, порой трагические времена. Поэтому уже много лет книжное дело и литература в целом существуют поверх любых сложных политических коллизий. Думаю, в эти дни духовная сила слова будет продемонстрирована в высшей степени полно», - отметил он.

Продемонстированное на выставке разнообразие фолиантов, изданных на разных континентах только в 2020 году радует и вдохновляет. И казахстанская экспозиция достойно представлена на минском авторитеном книжном форуме. Она организованна с участием Посольства Казахстана в Беларуси и Министерства культуры и спорта Казахстана и представлена Национальной академической библиотекой РК в городе Нур-Султан. Среди экспонатов - книги, изданные к 30-летию независимости Казахстана. Летопись новейшей истории нашей страны отражена в изданиях Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Привлекают внимание уникальные издания юбиляров прошлого и нынешнего годов - Абая Кунанбаева и Джамбула Джабаева в переводе на 6 основных языков ООН по инициативе Елбасы Н. А. Назарбаева. Проза и поэзия, научные труды и художественные альбомы, детская литература и миниатюрные сувенирные издания – все это отличает казахстанскую экспозицию.

Особо стоит отметить, что казахстанскую делегацию в этот раз представляли регионы Казахстана – Центральная система массовых библиотек города Шымкента, Западно-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Ж. Молдагалиева, Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. С. Муканова. Кроме того состоялся показ видеофильмов о достижениях этих областей в различных сферах общественной жизни за 30 лет Независимости.

Работа выставки продлится до 21 февраля. Помимо казахстанской книжной продукции, на ней можно будет ознакомиться с книжными новинками Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.