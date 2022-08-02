Казахстанские «классики» завоевали 9 медалей на турнире в Бухаресте

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Бухаресте (Румыния). «Классики» завершили соревнования с девятью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Первыми стали:
Айдос Султангали (до 60 килограммов);
Ернур Фидахметов (до 63 килограммов);
Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов);
Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов);
Мирас Баршылыков (до 82 килограммов).
Серебряные медали завоевали
Галым Кабдунасаров (до 63 килограммов);
Ерулан Искаков (до 97 килограммов);
Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).
С «бронзой» завершил турнир Шамиль Батыров (до 82 килограммов).
Фото: olympic.kz