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    • Казахстанские «классики» завоевали 9 медалей на турнире в Бухаресте

    2 Августа 2022 14:56

    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Бухаресте (Румыния). «Классики» завершили соревнования с девятью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Первыми стали:

    Айдос Султангали (до 60 килограммов);
    Ернур Фидахметов (до 63 килограммов);
    Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов);
    Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов);
    Мирас Баршылыков (до 82 килограммов).

    Серебряные медали завоевали

    Галым Кабдунасаров (до 63 килограммов);
    Ерулан Искаков (до 97 килограммов);
    Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

    С «бронзой» завершил турнир Шамиль Батыров (до 82 килограммов).


    Фото: olympic.kz
    #Спорт
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