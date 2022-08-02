Казахстанские «классики» завоевали 9 медалей на турнире в Бухаресте

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Бухаресте (Румыния). «Классики» завершили соревнования с девятью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Первыми стали:

Айдос Султангали (до 60 килограммов);

Ернур Фидахметов (до 63 килограммов);

Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов);

Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов);

Мирас Баршылыков (до 82 килограммов).

Серебряные медали завоевали

Галым Кабдунасаров (до 63 килограммов);

Ерулан Искаков (до 97 килограммов);

Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

С «бронзой» завершил турнир Шамиль Батыров (до 82 килограммов).





Фото: olympic.kz