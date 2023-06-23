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    Казахстанские кикбоксеры завоевали серебряные медали на Кубке мира в Венгрии

    23 Июня 2023, 14:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Серебряными медалистами стали кикбоксеры Карагандинской области Бекболат Аким и Руслан Степанов на Кубке мира в Венгрии. Они представляли Казахстан в составе национальной сборной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бекболат Аким – уроженец Балхаша. Ему 23 года. Он спортсмен-любитель. С детства занимался боксом, а полтора года назад увлекся кикбоксингом. За такой небольшой срок успел стать призером многих международных чемпионатов и турниров.

    «Работаю пожарным-спасателем. В прошлом году завоевал третье место на Кубке мира, который проходил в Турции. Стал вторым на чемпионате Азии в Таиланде. Также бронзовый призер международного турнира в Узбекистане. На Кубке мира в Будапеште провел три сложных боя. В первом спарринге вышел против бойца из Великобритании, во втором встретился со спортсменом из Словакии. В финале уступил кикбоксеру из Финляндии и завоевал второе место в весовой категории 63 килограмма. Сейчас готовлюсь к чемпионату Казахстана и отбору на чемпионат мира», – рассказывает Бекболат.

    Руслану Степанову 24 года. Он живет в Караганде и работает методистом в специализированной детско-юношеской спортивной школе единоборств. Уже 19 лет занимается кикбоксингом. Выступает в весовой категории 81 килограмм.

    «Я мастер спорта международного класса. Призер кубков мира, международных соревнований и турниров. В Будапеште два первых боя вел, но в финале мне не хватило одного балла, и я занял второе место. Сейчас готовлюсь к Всемирным играм, которые пройдут в октябре в Саудовской Аравии. Также планирую выступить на чемпионате Казахстана и чемпионате мира в Португалии», – говорит Руслан.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Спорт Венгрия Караганда
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