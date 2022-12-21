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    Казахстанские каскадеры поставят трюки в новом историческом проекте для Netflix

    21 Декабря 2022, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Съемки полнометражного фильма о жизни Тамерлана пройдут в Казахстане и Узбекистане. Постановщиком трюков выступит основатель группы Nomad Stunts, заслуженный деятель РК, обладатель каскадерского «Оскара» Жайдарбек Кунгужинов. Такие договоренности были достигнуты в ходе визита создателей фильма в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Nomad Stunts Team.

    «Для нас это очень значимый проект, – отмечает руководитель Международной группы каскадеров Nomad Stunts, заслуженный деятель РК Жайдарбек Кунгужинов. – Мы уже участвовали в съемках проектов для стримингового сервиса Netflix, но впервые специалисты нашей группы будут полностью отвечать за весь экшен. Подготовка зарубежных актеров также пройдет на базе нашей группы в Иссыке, создатели фильма подробно изучили все наши возможности – осмотрели гостиницу для группы, гимнастический зал, леваду, конюшни и остались довольны».

    Действие исторического фильма развернется в период становления Тамерлана как сильного лидера и талантливого военного стратега. Подготовительный период намечен на январь-март 2023 года, съемочный – на апрель-май.

    «Я большой поклонник работ Жайдарбека, особенно после филигранного экшена, представленного в фильме «Монгол», – отмечает режиссер Джейкоб Шварц. – То, что делает группа Nomad Stunts – это не просто набор трюков, это самостоятельный сторителлинг, который может полноценно передать всю историю. Мы побывали на тренировке каскадеров и до сих пор под впечатлением. Я надеюсь, что вместе мы сможем рассказать историю Тамерлана и сделать ее интересной для западного зрителя. Локальные истории сейчас набирают все большую популярность, и я бы хотел, чтобы наш фильм помог построить мост между западной и восточной аудиторией.

    Планируется, что большая часть экстерьерных съемок пройдет в Казахстане, а интерьерных – в Узбекистане. Создатели фильма намерены задействовать в проекте казахстанских специалистов – операторов, художников по костюмам, административный персонал.

    «Мы очень долго работали над тем, чтобы привлечь в Казахстан иностранные продакшн-компании, – отмечает Жайдарбек Кунгужинов. – К сожалению, после съемок первого сезона сериала «Марко Поло», которые прошли еще в 2014 году, большие студии практически к нам не приезжали. Для нас очень ценно осознавать, что сейчас ситуация меняется в том числе и благодаря репутации и профессионализму нашей группы, – с нами хотят работать, к нам приезжают, нам доверяют. Конечно, это большая ответственность».

    Фильм станет третьим проектом для Netflix в фильмографии группы Nomad Stunts. Ранее казахстанские каскадеры принимали участие в съемках сериалов «Марко Поло» и «Письмо королю». Также они сотрудничают с сервисами HBO и Apple TV+, студиями Disney, Universal и другими.


    Скрин из видео instagram.com/nomadstunts/
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