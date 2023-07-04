Казахстанские каскадеры побывали на съемках нового фильма Джеки Чана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная группа профессиональных каскадеров «Nomad Stunts» из Казахстана провела встречу со всемирно известным актером, каскадером, режиссером и продюсером Джеки Чаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встретились с легендарным Джеки Чаном и побывали на съемочной площадке его нового фильма. Пока ни о чем больше не можем рассказывать, но как у нас любят говорить «stay tuned», и ждите хороших новостей», - сообщили каскадеры в Instagram.

«Nomad Stunts» известна своим участием в съемках таких фильмов, как «Мулан» производства «Disney», «Томирис», «Письмо королю» от Netflix, «47 ронинов» с Киану Ривзом, «Неудержимые 2», «Рэкетир 2», «Дорога к матери», «Шал» и других.

Группа основана в 2000 году постановщиком трюков, заслуженным деятелем РК Жайдарбеком Кунгужиновым.